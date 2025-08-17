◆スペイン１部１節バレンシア１―１Ｒソシエダード（１６日・エスタディオ・デ・メスタージャ）Ｒソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英が、開幕戦で今季初ゴールを決めた。１点を先制された直後の後半１５分。ゴール正面で右からのパスに体を開いて左足に持ち運び、豪快なミドルシュートをゴール右に突き刺した。これで加入１年目の２２―２３シーズン、同２年目の２３―２４シーズンに続き、加入４年目で３度目の開幕戦