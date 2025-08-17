事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が17日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。SNS上で話題となっている、大手食品メーカーの関わった「冷やし中華論争」について、私見を示した。猪狩は、ミツカンの『冷やし中華はつゆだけでも充分美味しい』って投稿にブチ切れてた方がいるそうですが、そうめん論争の流れから見てもキレる気持ちがわからなかったです…」とコメント。「