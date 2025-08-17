お盆のUターンラッシュで混雑するJR新大阪駅の新幹線ホーム＝17日午前お盆休み最終日となった17日、行楽地や帰省先で過ごした人たちのUターンラッシュが続き、東海道新幹線は上りのピークとなった。空の便も混雑し、主に大都市圏に向かう高速道路で渋滞が発生。JR新大阪駅の新幹線ホームはスーツケースや土産袋を手にした家族連れらでにぎわった。茨城県筑西市から両親と大阪旅行に訪れた小学1年の男児（6）の腕には大阪・関西