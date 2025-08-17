元ＮＨＫ職員でタレントのたかまつななが１７日、自身のＳＮＳを更新。一般男性との事実婚を発表した。以下はたかまつの報告全文。◇◇皆様にご報告があります。大好きなパートナーからプロポーズされ、結婚することになりました。幸せでいっぱいです。お互いの苗字を変えたくなく、真剣に話し合い、事実婚にすることにしました。生まれてきてからずっと使い続けてきた名前を大切にしたい。人生で一番ぐらい幸せな時のは