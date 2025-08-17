カルビーは、8月12日（火）、東京駅にあるアンテナショップ「カルビープラス東京駅店」における2025年「夏のお土産ランキング」を発表。1位には、「東京ムーンポテトシーソルト＆バター味」が輝いた。【写真】2位は東京駅店限定のチップス！ 「夏のお土産ランキング」ベスト10■常温保存が可能で日持ちする商品が多数今回発表されたのは、7月1日（火）〜7月31日（木）の期間、「カルビープラス東京駅店」で販売されてい