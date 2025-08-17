£¶·î¤Î¥¯¥é¥Ö¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¸å¤Î¸ø¼°Àï£¶»î¹ç¤ò¡¢£´¾¡£±Ê¬¤±£±ÇÔ¤ÈÎÏ¶¯¤¤Êâ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡£Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢J£±¤â»ÃÄê¼ó°Ì¡¦µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤Ë£´¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Þ¤ÇÆùÇö¤·¤¿¡£¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢£¶·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¿·ÀïÎÏFW¾®¿¹Èô°¼¡£J£±¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤ò´Þ¤á¤¿Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï¤Ç£µÀï£µÈ¯¤È¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¡£±ºÏÂ¤Îµ®½Å¤ÊÆÀÅÀ¸»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡££¸·î16Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹Àï¡Ê£²¡Ý£±