米男子ゴルフツアーのプレーオフ第２戦「ＢＭＷ選手権」３日目（１６日＝日本時間１７日、メリーランド州オウイングミルズのケーブズバレーＧＣ＝パー７０）、４位スタートの松山英樹（３３＝ＬＥＸＵＳ）は３バーディー、７ボギー、１ダブルボギーの７６と崩れ、通算１アンダーの１９位に後退した。２日間ノーボギーのラウンドだったが、１番パー４を３オン３パットのダブルボギーとすると２、３番は連続ボギー。４番パー５は