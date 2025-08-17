［J2第26節］千葉 １−０ 徳島／８月16日／フクダ電子アリーナ２位の千葉にとって、３位の徳島をホームに迎えた一戦は、17年ぶりのJ1へ向けて大きなゲーム。前節も上位対決となったアウェーでの大宮戦を制した千葉は、徳島戦でも魂のこもった戦いを見せ、１−０で勝ち切ってみせた。試合後、大歓声のゴール裏でスピーチしたのは、好セーブでチームを救ったGKホセ・スアレスだ。「昇格できると確信しています」とサポーターを沸