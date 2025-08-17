「平成ノブシコブシ」の吉村崇（45）が16日深夜放送のMBS「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。吉本興業の劇場「ルミネtheよしもと」はある同期芸人のためにつくられたと明かした。売れっ子がひしめく2000年デビューの同期芸人が集合。吉村の他に「ダイアン」津田篤宏、「NON STYLE」石田明、「とろサーモン」久保田かずのぶが出演した。同期には「キングコング」がいて、NSC在学中に「NHK上方漫才コンテスト