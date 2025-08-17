【コンビニぺこ活！】今月もフード業界の重鎮Ｘ氏が、コンビニ商品をじっくり分析・評価します。また今回は特別ミニ企画として、ファミリーマートの備蓄米商品をピックアップ。２つの調理法別で備蓄米のおいしい食べ方を考察したゾ！（評価は１０点満点）【家庭でも参考になる２つの調理法】【ファミリーマート】ファミマ商品では特別企画として、備蓄米商品をピックアップしてみた。世間では備蓄米は「味が落ちる」などと言われ