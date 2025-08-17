１５日、大阪市の扇町公園で、生後間もない女の子の赤ちゃんの遺体が見つかった事件で、逮捕された母親が出産した当日に遺棄したと話していることが分かりました。死体遺棄の疑いで逮捕された東大阪市のアルバイト・萩藤奈月容疑者（２３）は今月１２日ごろ、大阪市北区の扇町公園に生後間もない娘の遺体を遺棄した疑いが持たれています。１５日に発見された遺体は、右腕や頭の一部が見えた状態で体の大半が土に埋まり、へそ