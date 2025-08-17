◇第107回全国高校野球選手権第12日3回戦沖縄尚学 5―3 仙台育英（2025年8月17日甲子園）沖縄尚学が延長11回タイブレークの末に仙台育英（宮城）を破り、前回出場の第105回大会以来2年ぶりの8強入りを果たした。甲子園で春夏通算30勝目もマークした。2回戦まで計13イニング無失点だった今大会屈指の左腕、末吉良丞（2年）が初回2死から連続長短打を打たれ今大会初失点。チームとしても沖縄大会決勝の2回から続いていた