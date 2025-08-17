◆芝全交／亀田佳明しば・ぜんこう／かめだ・よしあき天明・寛政期を代表する戯作者。※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。随分とあっさりした人物紹介ですが、天明から寛政期にかけて多くの作品を世に送り出した芝全交は、まさに文芸界の代表的存在でした。今回はそんな芝全交を紹介。果たしてどんな人物で、どんな生涯をたどったのでしょうか。多才で活躍、人々から愛された芝全交亀田佳明演じる芝全