【平成球界裏面史近鉄編１１７】平成２０年（２００８年）シーズンを最後にジェレミー・パウエル投手は日本球界を去ることになった。平成１３年（０１年）にエクスポズからパドレス傘下のマイナーに移籍し、さらに近鉄バファローズに加入。ここからパウエルの人生は激変していった。パウエルは平成６年（９４年）、カリフォルニア州のハイランズ高からドラフト４巡目（全体の１１２番目）でエクスポズから指名を受け入団。フロ