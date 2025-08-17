◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１２日▽３回戦沖縄尚学５―３仙台育英＝延長１１回タイブレーク＝（１７日・甲子園）沖縄尚学（沖縄）が仙台育英を延長１１回タイブレークの末に下し、２年ぶりの８強進出を決めた。仙台育英・吉川陽大（３年）と沖縄尚学・末吉良丞（２年）による今大会屈指のサウスポー対決は、末吉に軍配が上がった。沖縄尚学は甲子園通算３０勝目。九州勢では熊本工４６勝、鹿児島実３３勝に次い