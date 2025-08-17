◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)バスケットボールFIBAアジアカップは現地時間16日に、準決勝が2試合行われました。グループA首位のオーストラリアは、日本がいたグループB首位通過のイランと対戦。オーストラリアは第1クオーターからリードを奪うと、第2クオーター以降はイランを圧倒。44点差をつける大勝で決勝進出。アジアカップ3連覇に王手をかけました。グループC首位の中国は