西川のセーブもあり浦和が名古屋に2-1勝利浦和レッズは8月16日のJ1第26節、名古屋グランパス戦に2-1で勝利した。相手の決定機を防ぐビッグセーブを見せたGK西川周作は「練習での意識がとっさに出てくれた」と振り返った。まずは浦和が1点を先制して迎えた前半26分、サイドからのクロスの折り返しをゴール前でFWキャスパー・ユンカーにトラップされたところに素早く飛び出すと、良いシュートを打たれる前にボールを弾き出した。