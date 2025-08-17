この記事をまとめると ■同乗したクルマの運転者が飲酒運転をしていた場合の同乗者の罰則について解説 ■運転者が飲酒していることを知らなかった場合は同乗者が罰則を受けることはない ■運転者が飲酒していることを知りながら同乗した場合には非常に重い罰則を受ける 運転者が飲酒運転だった場合の同乗者の罰則は？ 飲み会終わりに迎えに来てもらうよう頼んだ運転者が飲酒運転していた場合、同乗した人は罰則の対象となるので