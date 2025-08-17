８月１７日の中京１Ｒ・２歳未勝利（芝２０００メートル＝７頭立て）は、単勝１・１倍の１番人気ローベルクランツ（牡、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）が圧倒的支持に応えて勝利した。２番人気のメイショウナルカミ（牡２、栗東・安達昭夫厩舎、父ゴールドシップ）が２着に入り、馬単の配当は１３０円。７月２７日の新潟２Ｒ・２歳未勝利で記録されたＪＲＡの馬単史上最低配当額タイとなった。ちなみに、３番人気で