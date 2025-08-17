◆米大リーグドジャース―パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、両軍無得点の初回先頭の１打席目は四球を選んで出塁した。これで８月はここまで１４試合全てで出塁をマークしている。その後は１死満塁とすると、T・ヘルナンデスの右犠飛で先制のホームに生還。大谷は両リー