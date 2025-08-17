元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が１７日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では中日の中田翔内野手が１５日にバンテリンＤで会見に臨み、今季限りでの現役引退を表明したことを報じた。落合氏は中田について「ちょっと早いような気しますね。まだまだやれたんじゃないのかなと思うんだけど」と惜しみ「相当腰の状態悪いんでしょうね」と気遣っていた