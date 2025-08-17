中学3年の少年が、群馬県桐生市の自宅で、父親を刺して殺害した疑いで逮捕された事件で、父親の首や腹などには数十カ所の刺し傷や切り傷があったことが分かりました。中学3年の少年（15）は13日、桐生市の自宅で、医師の父親（48）を刃物のようなもので刺して殺害した疑いがもたれています。その後の警察への取材で、父親の首や腹には、刺されたり切りつけられた傷が数十カ所もあったことが新たに分かりました。少年は4人家族で、