宅配ピザチェーン『ドミノ･ピザ』は、肉づくしのピザ4種を集めた「サマーミートフェスティバル」を、8月18日から期間限定で開催する。数量限定、なくなり次第終了。〈肉づくしで食べ応え抜群のピザ4種〉「サマーミートフェスティバル」では、肉が主役のピザ4種を新発売する。◆「BBQチェダーベーコン」特製BBQソースをベースに、100%ビーフパティと燻しベーコンをトッピングした。ブラックペッパーがアクセントになっている。【ト