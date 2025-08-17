各地のこだわりの書店を訪ねる連載「本屋は生きている」。今回は東京・千石の「旅と暮らしの本屋アンダンテ」へ。出版社がオフィスの1階で始めた店は、他社の本も含め幅広いジャンルを取りそろえます。店を始めて新たに分かった「喜び」とは。（文・写真：朴順梨）去年の今頃はウズベキスタンとカザフスタンを歩いていた。非常に得難い体験をしたものの、旅の後半で体調が悪くなり、「来年また来よう」と誓ったのだが、現地の