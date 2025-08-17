従業員とその家族の医療費の給付や、健康診断などの保険事業を行うために、企業が設立する法人が健康保険組合です。もし、健康保険組合が解散することになったら、家族の健康保険がどのような影響を受けるのか、不安に感じるかと思います。 今回は、健康保険組合が解散したらどうなるのかについてまとめました。万が一のときのための参考にしてください。 健康保険組合解散の背景と現状 健康保険組合が解散に至る主