2004年に公開されたウィル・スミス主演の映画『アイ,ロボット』で、ロボットのサニー役を演じたアラン・テュディックは主演の演技を超えてしまったために名前を削除されてしまっていたという。テュディックが米にて苦い経験を振り返った。 『アイ,ロボット』は、アイザック・アシモフのSF小説『われはロボット』に基づく物語。ロボット工学三原則をテーマに、ウィル・スミス演じるデル・スプーナー刑事と