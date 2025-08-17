８月１７日の中京２Ｒ・２歳未勝利（芝２０００メートル＝７頭立て）は、単勝１・１倍の圧倒的支持を集めたローベルクランツ（牡、栗東・小林真也厩舎、父サトノダイヤモンド）が勝利を飾った。勝ち時計は２分０秒７（良）。スタートが決まらず最後方からになったが、慌てずにリズム良く追走して脚をためた。向こう正面から徐々にポジションを上げ、直線でゴーサインが出ると素早く反応。上がり最速３３秒９の末脚で残り１５０