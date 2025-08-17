自らの老後資金を犠牲にしてまで教育投資をしてきた子どもが社会人になり、ひと安心していた矢先、「本当にやりたいことを見つけた」「もう一度大学受験をしたい」という、まさかの告白が。教育資金は、必ずしも親にとって“報われる投資”とはならないことも……。本記事では、子どもに対する親の役割・支援のあり方について、FPの三原由紀氏が解説します。教育費にすべてを注ぎ込んだ50代夫婦、息子の就職に安堵していたが…東京