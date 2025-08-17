ヤクルトファーム 灼熱の戸田物語（２）真夏の戸田球場。炎天下のグラウンドでは、立場も年齢も異なるヤクルトの二軍選手たちが、それぞれの想いを胸に黙々と汗を流している。８月10日の阪神戦で代打ホームランを放った北村恵吾photo by Sankei Visual【毎日特守をやらせてください】３年目の北村恵吾（24歳）は、１年目こそプロ初本塁打がグランドスラムという派手な活躍を見せたが、この２年は「もちろん悔しさはあります