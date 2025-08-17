私はアヤコ。夫ユウキと幼稚園に通う息子テツの3人家族です。みなさんのお子さんは食事を残しますか？テツは好き嫌いがなく、食べる量も普通です。ただ外食の場合、1人前の量をひとりで食べきれないので、私の食事を半分こにしています。注文したらなるべく残さないようにするのがマナーだと思うので、もし食事を残したらデザートはなしを徹底しているのですが……。義姉ミサキさんの教育方針がうちとは異なるのです。そのため、