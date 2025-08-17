日常生活の中で、家電やリフォームのような大きな買いものは、夫婦のコミュニケーションが試される場面かもしれません。「エアコンが壊れたから買うね」「古くなってきたから替えるね」と、自分が主体で進める家庭もあれば、じっくり夫婦で相談する家庭もあるようです。『エアコンとか大きな金額のものを、旦那に相談しないで買ったらダメかしら。勝手に買い替える人いますか？洗濯機や冷蔵庫、エアコンの購入とか、トイレのリフ