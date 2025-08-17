現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。【写真】新之助の住む深川へ向かった蔦重。そこで再会したのは…本日放送予定の第31話に登場するキャストが発表になりました。発表されたのは新キャラクターの「米次」。米次は新之助（井之脇海さん）と同じ長屋に住む十人で、田沼の政治を嫌う男とのこと。その米次を演じるのは、桜田圭亮さん（桜の字は糸偏）です。桜田圭亮さんについて