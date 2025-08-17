Image: kyorasunrise outdoor こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。普段は使い勝手のいいLEDライトとして、そして非常時には家族を守る灯りとして活躍する、新発想のLEDライト、TUNENGE「S22」。その特徴を深掘りします。ペンケースに収まる1200ルーメン Image: kyorasunrise outdoor