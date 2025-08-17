ダイエットは人類の永遠のテーマ。学問分野でも数多くの研究が行われ、それをもとにしたダイエット法が日々伝えられている。しかし、運動をしたり、つらい食事制限をしたりするものは、なかなか続かないのではないだろうか。しかし、コーネル大学の研究では、お皿を小さくするだけで、カロリー摂取量が自然に減ったという。また、脳内で「あること」を想像するだけで、食べる量が抑えられることも分かってきた。