【プロレス蔵出し写真館】プロレス界でかねて?セメント最強説?が取り沙汰されているのが?まだら狼??金狼?と呼ばれた上田馬之助だ。上田が２０１１年１２月に亡くなった翌年８月に、加筆・修正を加えた「金狼の遺言―完全版―」（辰巳出版）が上田馬之助とトシ倉森さんの共著で上梓。連載の冒頭から、日本プロレスでのアントニオ猪木のクーデター未遂事件（１９７１年暮れ＝昭和４６年）が語られる。今まで猪木から裏切り者とさ