スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）が１６日（日本時間１７日）、今季開幕戦のアウェー・バレンシア戦でゴールを決めた。後半１２分に先制され、その３分後だった。ペナルティーエリア手前でボールを受けると、鋭く左足を振り抜いたシュートで同点ゴールを決めてみせた。昨季まで指揮を執ったイマノル・アルグアシル前監督からセルヒオ・フランシスコ監督体制として公式戦初得点となった。試合は