8月16日、新潟市秋葉区の主要地方道で軽自動車を運転し、横断歩道を歩いていた男性をはねたにも関わらずその場から逃走した疑いで、警察は翌17日、78歳の男を逮捕しました。はねられた男性は軽傷です。過失運転致傷と道路交通法違反の疑いで逮捕されたのは、新潟市秋葉区北上に住む無職の男（78）です。男は8月16日午後8時過ぎ、新潟市秋葉区新津本町の主要地方道で一人で軽自動車を運転中に、横断歩道を歩いていた60代男性をはね