■いじめについて、ママ友の核心に触れると？芽依のいじめ現場を見て数日。私は意を決して、授業終わりのタイミングを見計らって塾に向かった。芽依と優花が出てくる前に、話しておきたいと思った。私は少しだけ声を落とし、核心に触れる。「実は…優花が最近、塾のことをまったく話さなくなっていて。それで心配になっていたんです。先日も、芽依ちゃんに無視されたと泣きながら話してくれて…」その瞬間、瑛子さんの表情がすっと