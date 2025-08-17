◆明治安田生命Ｊ１リーグ▽第２６節鹿島１―１福岡（１６日・メルカリスタジアム）鹿島は福岡に１―１で引き分け、暫定２位に後退した。後半３９分に途中出場のＭＦ舩橋佑が同点ゴールを挙げたが、勝ち点１にとどまった。採点と寸評は以下の通り。鬼木達監督【５・５】１０日ぶり再戦の利は、ビルドアップの修正を施した福岡側にあった。追いつけども、追い越せずＧＫ早川友基【６・０】今日も今日とて好セーブあり。最少失