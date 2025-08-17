各担当記者が推す選手を紹介する「推しえて」は、西武・佐藤太陽内野手（２３）。２４年育成ドラフト２位で入団。７月２５日に支配下選手契約を勝ち取った一方で、プロのレベルの高さに圧倒される日々を送っている。自身も予想外の速度で進むプロ生活でもがく若きホープの素顔に迫った。（取材・構成＝大中彩未）スピード昇格にもちろん喜びはあったが、今はもがく日々だ。「今年はプロの技術をつけるっていうのがテーマだ