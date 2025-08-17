☆中日―ＤｅＮＡ（１３：３０・バンテリンドーム）中日＝松葉、ＤｅＮＡ＝藤浪ＭＬＢから日本に復帰したＤｅＮＡの藤浪が１７日、中日戦で復帰後初登板する。藤浪の日本での登板は阪神所属だった２０２２年９月２３日の広島戦（マツダ）以来１０５９日ぶり。勝てばそれ以来の白星となる。また、藤浪はＮＰＢで通算９９４回１／３を投げており、５回２／３を投げれば通算１０００投球回達成となる。今年の松葉（中）以来３７３