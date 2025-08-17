札幌記念の買ってはいけない馬券 【中３週以内＆休み明け３戦以上】 中３週以内の間隔での出走馬は［0・0・0・21］で惨憺たる結果。 また休み明け２戦は［2・1・2・30］とそれなりに結果を出しているものの、３戦以上は［0・2・0・34］で頭数の割に一息の成績。 札幌記念過去10年のデータ 【出典】『中央競馬 重賞競走データBOOK 2025年度版』