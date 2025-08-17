かつて多数派だった「専業主婦」は、今は全体の3割を切っている。専業主婦に対して、ネットでは「女性が社会進出できる時代になぜ専業主婦？」「お金を稼げず生産性がない」などの心ない声があがっている。そんな時代の変化を、コラムニストの河崎環氏が『ABEMA Prime』で振り返った。【映像】「収入ゼロで肩身が狭い…ご飯食べて申し訳ない」2年前に専業主婦を選んだ、35歳のあすかさん（実際の映像）河崎氏は、「1996年に第1