パンもご飯もないときは？ 朝起きたら、パンも切らしていて、ご飯も残っていなかった。そんなときにオススメしたい朝食レシピ「じゃがいものガレット」です。材料が少なく済むので簡単に作ることができます。 目玉焼きを添えて栄養満点スパムを入れて満足感も抜群魚肉ソーセージでボリュームを出そうチーズたっぷりでカリカリ食感が楽しめる見栄えがいいから朝から気分良く過ごせそう 千切りにしたじゃがいもをフライパンで焼い