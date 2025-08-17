「プロレス・スターダム」（１６日、横浜武道館）夏のシングル最強を決める「５★ＳＴＡＲＧＰ」レッドスターズ・Ｂ組の公式リーグ戦が行われ、ワンダー王者スターライト・キッドは吏南に対しドロー。勝ち点８とした。１７日・浜松大会では、勝ち点で並ぶなつぽいと、決勝トーナメント進出をかけて激突する。吏南は勝ち点９。吏南にＰｉｎｋ♡Ｄｅｖｉｌを食らい、カウント２が入ったところで、１５分時間切れドロー