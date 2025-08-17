マリークワント コスメチックスは8月6日、全36色の口紅「リップスティック」（各3,850円）を発売しました。■見たままの発色が叶う30色＋単色・ニュアンスチェンジを楽しむ6色が登場同商品では、見たままの発色を叶える30色と、単色もニュアンスチェンジも楽しめる6色の全36色を用意。鮮やかな発色を長時間キープするカラーフィットパウダーや気になる唇のシワをカバーするライトディフュージョンパウダー、厚みのあるツヤ感を保つ