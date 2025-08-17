マリークワント コスメチックスは8月6日、「2025 AUTUMN COLOURS」を数量限定で発売しました。■デュオタイプのアイシャドウには秋の4色が登場同コレクションでは、“Feel Excited”をテーマに秋を彩るアイテムを展開します。「アイオープナー」（1,650円）は、1つで様々なアイメイクが楽しめるデュオタイプのアイシャドウで、しっとりとしたなめらかな質感も特徴です。今回はブランド70周年を記念した、全4色が登場。秋をイメージ