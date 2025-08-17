【モデルプレス＝2025/08/17】俳優の佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務めるNetflixシリーズ「グラスハート」（独占配信中）。本作にヒロインとして出演している女優の宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）の場面写真が到着した。【写真】佐藤健、若手女優と密着◆宮崎優“TENBLANKのドラマー”として話題配信開始から約2週間たった現在（8月13日時点）、日本のNetflix週間シリーズTOP10で1位獲得、Netflix