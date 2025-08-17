中国メディアの環球時報は13日、「電気自動車（EV）の推進に中国の優位性が必要な理由」とするインドメディアのデカン・ヘラルドの記事を紹介した。筆者はインドのタクシャシラ研究所インド太平洋研究プログラムのリサーチアナリスト、Bhumika Sevkani氏。記事はまず、インド政府が2030年までに全乗用車の30％をEVにするという野心的な目標を掲げているもののインドにおけるEVの普及率は依然として著しく低く、24年の販売台数全体