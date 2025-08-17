質の高い顧客体験を設計するためにはデザインの力が欠かせない。そんな認識が広がる一方で、デザインの良しあしは定量化が難しく、デザイナーやデザイン組織の評価基準が曖昧なまま、という企業は多いのではないだろうか。そもそもデザインの価値は数値化できるのか――。この問いに明快に「YES」と答えるのが、日本最大級の医療情報プラットフォームを運営するエムスリーのCDO（チーフ・デザイン・オフィサー）・古結隆介氏だ。良